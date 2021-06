In fiamme nel Messinese deposito di rifiuti plastici

I vigili del fuoco sono impegnati a Motta Camastra, nel Messinese, per un incendio in un capannone adibito allo stoccaggio di rifiuti plastici. Ingenti i danni alla struttura. Le squadre sono al lavoro per evitare la propagazione alla vegetazione circostante. vbo/r