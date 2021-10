In fiamme appartamento a Palermo, evacuati condomini

In fiamme appartamento a Palermo, evacuati condomini

Paura ma nessun ferito a Palermo per un incendio al sesto piano di un palazzo in via Villagrazia. Il rogo, spento dai vigili del fuoco, probabilmente originato da un corto circuito nei contatori. fsc/gtr/com