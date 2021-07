BOLOGNA (ITALPRESS) – Da Peppe Servillo a Federico Poggipollini, dalla Toscanini Next ai Bevano Est. Sono alcuni dei protagonisti della seconda edizione di “Macinare Cultura – il Festival dei Mulini Storici dell’Emilia-Romagna”, progetto di valorizzazione dei mulini associati ad Aiams (Associazione italiana amici Mulini storici) e dei luoghi in cui sono situati. Quello dell’edizione 2021 è “un programma coi fiocchi, piuttosto sofisticato”, assicura l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori presentando in videoconferenza il programma. Dal 7 agosto al 20 settembre, dopo il successo dello scorso anno, il festival torna a “macinare” teatro e musica di qualità. L’iniziativa è organizzata da ATER Fondazione con la Regione e AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici, in collaborazione con otto Comuni, sedi degli antichi mulini, che aderiscono all’iniziativa, e gli Istituti culturali della Repubblica di San Marino. Sono dieci gli eventi previsti in questa seconda edizione. Verranno realizzati in nove località nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Rimini e, per la prima volta, nella Repubblica di San Marino, nuovo partner dell’iniziativa, organizzata da ATER Fondazione con Regione Emilia-Romagna e Associazione Italiana Amici Mulini Storici.

Per Felicori questa del festival è “un’idea bellissima” che “mette insieme il patrimonio storico, non quello conclamato, ma quello legato all’economia, all’idea di storia materiale come i mulini, con l’attività artistica”. Per Rosanna Pasi, referente regionale Associazione italiana amici Mulini storici (Aiams), “è tornata una sensibilità culturale nei confronti di questi luoghi” e l’auspicio è di “di poter aggiungere altre attività durante l’anno affinchè i mulini siano sempre luoghi di cultura”. Soddisfatto anche il segretario di Stato alla Cultura della Repubblica di San Marino, Andrea Belluzzi: “E’ un progetto importante che permette di integrare l’attività di natura culturale ma anche quella turistica”. L’edizione 2021 si inaugura con la musica popolare al Mulino di Gombola di Polinago, in provincia di Modena, dove sabato 7 agosto alle ore 17, “I Violini di Santa Vittoria” presenteranno Denominazione d’origine popolare, un viaggio nell’incredibile storia dei musicisti braccianti di Santa Vittoria, un percorso musicale nel recupero storico del ballo liscio reggiano. Domenica 8 agosto, alle ore 18.15, l’appuntamento è con La Toscanini Next Quartet in Dear Giulietta al Mulino delle Coveraie di Montese, sempre in provincia di Modena. La formazione under 35 si esibirà in un omaggio a Federico Fellini, di cui nel 2020 si è celebrato il centenario della nascita.

Domenica 22 agosto “Macinare Cultura” 2021 arriva nel Bolognese, e più precisamente al Mulino Mazzone di Monghidoro dove alle ore 17 il chitarrista e cantautore Federico Poggipollini presenterà il suo nuovo disco Canzoni Rubate, un album composto da 9 cover e un brano inedito, come suo personale tributo alla musica d’autore italiana. Nell’edizione 2021, una nuova tappa si inserisce nel percorso di Macinare Cultura, e cioè la Repubblica di San Marino, dove i Mulini di Canepa ospiteranno Silvio Castiglioni ne L’uomo è un animale feroce, sabato 28 agosto alle ore 17.30. Il testo è tratto da alcuni monologhi del poeta Nino Pedretti. Duplice appuntamento nella prima data romagnola di questa edizione di “Macinare Cultura”. Domenica 29 agosto, alle ore 16.30, il Molino Biondi di Castel dell’Alpe, a Premilcuore, nella provincia di Forlì-Cesena, ospiterà Mimmo Epifani (mandolino, mandola e voce) e Michele Ascolese (chitarra) in Fado Attarantado. Un concerto che è un amalgama di stili e tradizioni, in cui i ritmi della pizzica pugliese si fondono con i suoni dell’Estremadura lusitana.

Il secondo evento in Romagna nella data di domenica 29 agosto avrà luogo alle ore 18 presso il Mulino della Polvere di Novafeltria, nella provincia di Rimini, che accoglierà Angela Malfitano in Patti Smith – un concerto bio rock. Due gli appuntamenti nel Ravennate, il primo è fissato per lunedì 30 agosto al Mulino Scodellino di Castel Bolognese dove alle ore 21 Teatro Gioco Vita / TAP Ensemble presenterà Don Giovanni di carne e di legno, un lavoro su Don Giovanni da Molière, raccontato attraverso le tecniche del teatro di figura: le ombre e le guarattelle. L’ultimo dei tre appuntamenti nel Modenese è per domenica 5 settembre alle ore 17. L’Agriturismo Podere Operaio “Al Vecchio Mulino”, nel comune di Montefiorino, sarà lo scenario dello spettacolo Dialoghi degli Dei della compagnia teatrale toscana I Sacchi di sabbia. “Dialoghi degli Dei” è un divertissement letterario dello scrittore greco Luciano di Samosata (II sec. d.C.) che attingendo dal patrimonio del mito, offre una rappresentazione originale e ironica della cosmogonia classica. Domenica 12 settembre, il festival ritorna a Premilcuore, nella provincia di Forlì-Cesena, al Molino Biondi di Castel dell’Alpe, dove alle ore 16 l’attore e scenografo Luigi D’Elia e I Bevano Est presenteranno Cinque racconti di fine estate.

L’edizione 2021 del Festival si chiude lunedì 20 settembre 2021 al Molino Benini, in località Santo Stefano, a Ravenna con un’artista d’eccezione: Peppe Servillo. Il cantante, attore e compositore dà appuntamento alle ore 21 e, accompagnato alla chitarra da Cristiano Califano, leggerà alcuni brani tratti dal libro di Maurizio De Giovanni intitolato Il resto della settimana.

(ITALPRESS).