In crescita il mercato dei rimorchi e semirimorchi

ROMA (ITALPRESS) - Il mercato dei rimorchi e dei semirimorchi si conferma in crescita nel mese di marzo, con un miglioramento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo rende noto l'Unrae. Le immatricolazioni mensili di veicoli trainati salgono a 1.155 unità, in aumento rispetto alle 1.100 rilevate nello stesso mese dell'anno precedente. Grazie a questo risultato, il dato cumulato del primo trimestre del 2025 evidenzia un incremento del 3,5% su base annua, con 3.413 immatricolazioni contro le 3.299 registrate nei primi tre mesi del 2024. “L’anno in corso si confronta con un 2024 caratterizzato da una performance particolarmente debole, ma registriamo con soddisfazione i segnali positivi mostrati dal comparto”, commenta Michele Mastagni, coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di UNRAE. L’associazione di categoria ricorda che l’età media dei veicoli trainati in circolazione in Italia ha ormai superato i 17 anni, un dato che incide negativamente sulla sostenibilità ambientale e sulla sicurezza stradale. Per questo, oltre a nuovi incentivi, l’Unrae ritiene urgente l’aggiornamento del Regolamento esecutivo del Codice della Strada, affinché anche in Italia sia consentita la circolazione di autoarticolati fino a 18,75 metri. /gtr