WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l’omologo russo Vladimir Putin è durata circa tre ore. Secondo quanto riportato dalla Casa Bianca, i due leader hanno parlato della necessità di pace e di un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. Entrambi i presidenti hanno concordato che questo conflitto deve concludersi con una pace duratura, sottolineando la necessità “di migliorare le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Russia. Il sangue e i tesori che sia l’Ucraina che la Russia hanno speso in questa guerra sarebbero meglio spesi per le esigenze dei loro popoli”.

La Casa Bianca ha anche ribadito che “questo conflitto non avrebbe mai dovuto iniziare e che si sarebbe dovuto concludere molto tempo fa con sinceri e buoni sforzi di pace”. Sia Trump che Putin hanno concordato che “il movimento per la pace inizierà con un cessate il fuoco energetico e infrastrutturale, nonché con negoziati tecnici sull’attuazione di un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero, un cessate il fuoco completo e una pace permanente. Questi negoziati coinvolgeranno anche il Medio Oriente, visto da entrambi i leader come di una regione di potenziale cooperazione per prevenire futuri conflitti. Trump e Putin hanno inoltre discusso della necessità di fermare la proliferazione di armi strategiche, impegnandosi con altri per garantire la più ampia applicazione possibile”. I due leader hanno condiviso l’opinione che “l’Iran non dovrebbe mai essere in grado di distruggere Israele”.

– Foto Ipa Agency –

