ROMA (ITALPRESS) – Soffrono Empoli, Venezia e Torino. Ma alla fine la Serie A avrà altre tre rappresentanti ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Eppure, la qualificazione dei granata di Ivan Juric al prossimo turno ha tutte le sembianze di un netto passo indietro e i fischi dell’Olimpico lo dimostrano: il Torino pareggia 0-0 nei 120′ contro una Cremonese rimasta in dieci uomini al 63′ per un doppio giallo rifilato a Baez. In una gara segnata dall’infortunio di Belotti alla caviglia, la formazione granata prova a prendere campo ma deve arrendersi ad uno straordinario Carnesecchi che para tutto e, al secondo tempo supplementare, si toglie anche la soddisfazione di neutralizzare il tiro dal dischetto di Mandragora dopo un fallo in area su Aina. Si va ai calci di rigore: il Toro è infallibile, sbagliano Ciofani e Castagnetti. La squadra granata affronterà la vincente di Sampdoria-Alessandria ma servirà un altro atteggiamento.

Stesso discorso per l’Empoli che contro il Vicenza passa sul 3-0 con le reti di Bajrami, Haas, Mancuso salvo poi subire il tentativo di rimonta degli ospiti con Dalmonte e Lanzafame. Ma all’88’ è Crociata con una splendida punizione a spegnere ogni velleità di rimonta per il Vicenza, a siglare il 4-2 definitivo e a regalare il pass per il match col Verona. Succede di tutto anche al ‘Mazzà di Ferrara, teatro di Venezia-Frosinone che chiudono i 90′ sullo 0-0 e i 120′ sull’1-1 con gol di Gori e Di Mariano su rigore. Si va ai tiri dal dischetto: per il Venezia sbaglia Tessmann, per i ciociari sono fatali gli errori di Maiello e Gatti. La prossima avversaria degli uomini di Zanetti uscirà dal confronto tra Ternana e Bologna. Sarà lo Spezia invece la prossima sfidante in Coppa Italia del Lecce che si è imposto in rimonta per 3-1 sul Parma: senza Buffon, la squadra di Maresca passa in vantaggio al 7’ con Brunetta ma subisce il ribaltone firmato da Coda (doppietta) e Tuia.

