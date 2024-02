ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato hanno arrestato due fratelli di 15 e 17 anni, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono riusciti a risalire all’abitazione dei due minorenni e hanno fatto scattare una perquisizione che ha permesso di rinvenire e sequestrare 670 grammi di cocaina, 590 grammi di hashish e 80 grammi circa di marijuana, nonchè la somma di 10.500 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. I due minorenni sono stati arrestati dai Carabinieri. La Procura per i Minorenni di Roma ha chiesto e ottenuto dal gip per entrambi i fratelli la convalida dell’arresto e l’applicazione, rispettivamente, della misura cautelare della custodia e del collocamento in comunità.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

