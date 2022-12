NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un 48enne, di Mugnano. Durante una perquisizione veicolare i militari hanno rinvenuto e sequestrato 4 chili di cocaina pura, divisi in 4 panetti. La droga era nascosta nel cruscotto della sua auto, in un doppiofondo creato ad arte. Insieme alla droga anche 685 euro, ritenuti provento illecito, e un bigliettino sul quale era verosimilmente riportata la contabilità dell’attività di spaccio. L’indagato è stato accompagnato nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.

foto ufficio stampa Carabinieri

(ITALPRESS).

