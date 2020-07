SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Pole position per Valtteri Bottas. Al Gran Premio d’Austria è il pilota finlandese, al primo appuntamento della stagione, a centrare la pole in 1’02″939 registrando il nuovo record della pista. Lewis Hamilton chiude col secondo tempo a soli 12 millesimi mentre Max Verstappen si prende il terzo posto a 538 millesimi. Quarto tempo per Lando Norris, dietro di lui Alexander Albon, Sergio Perez e la Ferrari di Charles Leclerc, che dunque scatterà dalla settima posizione.

Chiudono la top-10 Carlos Sainz, Lance Stroll e Daniel Ricciardo.

Undicesima l’altra Ferrari di Sebastian Vettel, seguono Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Esteban Ocon e Romain Grosjean. Chiudono la griglia in ordine Kevin Magnussen, George Russell, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen e Nicholas Latifi.

(ITALPRESS).