In attesa di Trump, Cina e Usa dialogano all’Onu sull’IA

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Intervista al Palazzo di Vetro dell'ONU con Maria Adele Carrai, sinologa della New York University Shangai che analizza la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, presieduta dal Segretario di Stato Anthony Blinken e dedicata ai rischi dell'Intelligenza Artificiale e a come regolarla. "Il dialogo tra Cina e USA è promettente, ma resta l'incognita Trump e dei consigli che gli daranno i suoi tech adviser e lobbisti", afferma Carrai. xo9/fsc/gsl (intervista di Stefano Vaccara)