In Assemblea legislativa un minuto di silenzio per Papa Francesco

BOLOGNA (ITALPRESS) – Minuto di silenzio in Assemblea legislativa per ricordare Papa Francesco questa mattina prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea di viale Aldo Moro. Nel chiedere alle consigliere e ai consiglieri regionali di condividere il momento di ricordo, il Presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri ha voluto ricordare la figura del Pontefice.

“Il futuro esige una visione umanista dell’economia e una politica che realizzi sempre più e meglio la partecipazione della gente, eviti gli élitarismi e sradichi la povertà. Che nessuno sia privo del necessario e che a tutti sia assicurata dignità, fratellanza e solidarietà”. Questa parole, semplici, chiare e profonde, sono di Papa Francesco. Così come semplice, chiaro e profondo è stato il messaggio che ci ha lasciato col suo pontificato: stare dalla parte di chi soffre e di chi ha più bisogno“, spiega il presidente Fabbri, per il quale “abbiamo perso, credenti e non credenti, una guida forte e sicura, un vero costruttore di ponti che si è donato agli ultimi, onorando così il nome che ha scelto per il suo pontificato. Le sue parole e la sua vita continueranno a essere un importante punto di riferimento per gli anni a venire”.

– Foto Ufficio stampa assemblea legislativa Emilia Romagna

(ITALPRESS)