ROMA (ITALPRESS) – In arrivo nel Lazio 646 milioni di euro di risorse da investire in sanità, economia, sociale, lavoro e formazione. L’accordo è stato firmato questa mattina dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano nella sala Tevere della Regione Lazio a Roma. L’accordo è frutto delle modifiche adottate dalla Commissione europea e delle norme contenute nel Decreto legge Rilancio, che consente di riprogrammare i Programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020. Presente alla conferenza stampa l’Assessore regionale alla Programmazione economica e Bilancio, Alessandra Sartore.

Nel dettaglio, si tratta di 646,20 milioni di euro di risorse destinate alle finalità dell’Accordo, 355,71 milioni per quanto riguarda il Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e 290,5 milioni per quanto riguarda l’Fse (Fondo sociale europeo).

“Questo accordo è una bella pratica di collaborazione interistituzionale, europea, nazionale e regionale per quanto riguarda il Lazio, è l’esempio concreto che punta a ricostruire fiducia nel futuro”, ha dichiarato il presidente Zingaretti. “Siamo i primi in Italia come Regione a costruire questo accordo – ha aggiunto – che ci permette, attraverso risorse provenienti dalla programmazione europea e alle scelte che il governo ha fatto nelle settimane scorse, di iniettare nel sistema economico regionale importantissime risorse economico-finanziarie”.

La riprogrammazione consente da una parte di utilizzare le risorse in funzione di contrasto all’emergenza sanitaria ed economica degli ultimi mesi e, dall’altra, di confermare l’impianto, le risorse e la programmazione in corso.

