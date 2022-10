SAN JUAN (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Il ducatista Alvaro Bautista vince anche Gara 2 in Argentina ed è sempre più leader del Mondiale. Razgatlioglu si consola con la Superpole Race. Proprio in questa prima gara odierna la soluzione anteriore più gettonata è stata la SC1 di sviluppo A0674 (opzione B) mentre al posteriore la più utilizzata è stata la SCX di gamma (opzione A), scelta da 16 dei 22 piloti in griglia compresi il poleman Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK), Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), scattato dalla seconda posizione, e Alvaro Bautista (Aruba.It Racing – Ducati) che invece è partito dalla terza casella. Questi tre piloti sono stati anche i protagonisti indiscussi dei 10 giri di gara alternandosi al comando. Razgatlioglu ha mantenuto la prima posizione fino al secondo giro per poi cederla a Rea, salvo poi riconquistarla nel corso del sesto. Al penultimo passaggio però Bautista riesce a superare il turco, che riconquisterà poi la posizione persa nell’ultimo giro andando a tagliare il traguardo per primo davanti al ducatista, secondo, e all’alfiere Kawasaki, terzo. La soluzione posteriore SCQ è stata invece poco utilizzata (solo cinque i piloti ad averla montata) per via della sabbia presente oggi in pista che ne ha limitato il grip.

In Gara 2 la quasi totalità dei piloti all’anterioreha scelto di prendere il via con la SC1 si sviluppo A0674 (opzione B), in combinazione con la SCX di gamma (opzione A) al posteriore. Nella prima parte di gara Michael Ruben Rinaldi (Aruba.It Racing – Ducati) e Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) rubano la scena ai rispettivi compagni di squadra in lotta per il Mondiale, portandosi nelle prime due posizioni. In apparente difficoltà Toprak Razgatlioglu, in quinta posizione. Ma dopo qualche giro la situazione torna quella a cui tutti sono abituati, con Bautista che riprende il comando della corsa inseguito a ruota da Razgatlioglu e Jonathan Rea, tutti e tre con gli stessi pneumatici. Nessun colpo di scena sul finale e Bautista taglia il traguardo per primo precedendo il turco della Yamaha e il sei volte Campione del Mondo della Kawasaki. Il pilota della Ducati si porta così a +82 punti su Razgatlioglu e +98 su Rea.

