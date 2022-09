In Abruzzo la Grande Partenza del Giro d’Italia 2023

Per la seconda volta nella storia, dopo quella del 2001, la Corsa Rosa nel 2023 partirà dall'Abruzzo. La prima e la seconda tappa si svolgeranno interamente sul territorio, la terza, con partenza da Vasto, si dirigerà verso Sud mentre la settima farà ritorno in Abruzzo terminando ai 2135 metri del Gran Sasso d'Italia. "Per l'Abruzzo - afferma il governatore Marco Marsilio - è un onore ospitare per la seconda volta nella storia la Grande partenza del Giro d'Italia". mgg/gtr