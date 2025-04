Imprese torinesi bene su ordini e investimenti, timori sull’export

TORINO (ITALPRESS) – Secondo trimestre in crescita per le imprese torinesi: bene ordini e investimenti, ma crescono i timori sull’export. Questo emerge dall’indagine congiunturale che il Centro Studi dell’Unione Industriali Torino ha realizzato fra 1300 associati. Un andamento che conferma la resilienza del sistema economico, nonostante le forti turbolenze delle ultime settimane, causate soprattutto dall’annuncio dei dazi Usa.

Focalizzandosi su Torino, per il secondo trimestre 2025, il 22,2% delle aziende prevede un aumento della produzione, contro il 17,6% che si attende una diminuzione: il saldo, pari a +4,5%, migliora rispetto a quello del I trimestre (+0,3%). Nella manifattura il saldo ottimisti/pessimisti è negativo (-1,8%), a causa dell’aggravarsi della crisi del comparto automotive e dell’incertezza per il futuro. Si assesta il ricorso alla cassa integrazione, che interessa l’11,1% delle imprese (il 16,9% nell’industria).

Nel capoluogo si registrano attese negative per le esportazioni (-4,7% il saldo ottimisti/pessimisti). “L’atlantismo deve rimanere la base del fare impresa per l’Italia, certamente esistono mercati alternativi da esplorare e in cui integrare il nostro export, ma non possiamo prescindere dagli Stati Uniti” ha commentato Marco Gay, presidente dell’Unione Industriali Torino.

A livello regionale, dalle imprese arrivano attese positive per occupazione (saldo ottimisti/pessimisti al +7%), produzione (+4,4%) e ordini (+2,9%), mentre restano negativi i saldi per l’export (-3,6%) e la redditività (-5,2%). Ciononostante, gli investimenti vengono confermati e interessano oltre il 70% delle aziende.

“I dati congiunturali relativi al secondo trimestre del 2025 sorprendono in positivo, segnalando una tenuta migliore delle attese per l’economia piemontese. Questo conferma la straordinaria resilienza del nostro sistema produttivo grazie alla forza delle filiere, alla qualità del ‘Made in’ e alla capacità di presidiare mercati strategici a livello globale” commenta Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte.

– Foto xn3/Italpress –

(ITALPRESS)