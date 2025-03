Imprese, la comunicazione diventa più strategica e integrata

MILANO (ITALPRESS) - La comunicazione è sempre più strategica per le aziende, ed è sempre più integrata con le altre funzioni manageriali e con la tecnologia, inclusa l’intelligenza artificiale. È quanto emerge dalla terza edizione dell’indagine “Leader della comunicazione” realizzata da EY in collaborazione con SWG. Ne ha parlato Alessandro Vanoni, direttore della Comunicazione di EY Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl