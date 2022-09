Imprese, la Cna chiede un nuovo patto sociale

Un nuovo patto sociale per mettere a punto le scelte per il rilancio dello sviluppo del Paese. A proporlo è Dario Costantini, presidente della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, che si riunisce a Taormina per l’Assemblea Nazionale. col/sat/gsl