TORINO (ITALPRESS) – Un taglio dell’Irap pari allo 0,92% per le aziende che da fuori regione si insediano in Piemonte e per le aziende di nuova costituzione. A deciderlo la Regione Piemonte, con una delibera di giunta che ha ricevuto l’ok dalla prima Commissione del Consiglio regionale, presieduta da Carlo Riva Vercellotti. Agevolazioni, attraverso deduzioni sull’imponibile Irap, sono previste per le aziende che assumono personale a tempo indeterminato o lavoratori stagionali, o che stabilizzino contratti a tempo determinato. “Non è una soluzione ai problemi delle aziende”, ha spiegato l’assessore al bilancio Andrea Tronzano, “ma un segnale della direzione che intendiamo prendere per favorire gli insediamenti di nuove aziende e l’occupazione”. Alla richiesta di Marco Grimaldi (Luv) di considerare tra i beneficiari delle agevolazioni Irap anche le aziende che da fuori Regione rilevano rami di aziende fallite in Piemonte, per garantire i posti di lavoro, gli uffici tecnici hanno risposto che dovrebbero essere comprese nel provvedimento. Richieste di maggiori specificazioni su un articolo della delibera, al fine di evitare confusioni e necessità di ulteriori chiarimenti, sono venute da Davide Nicco (Fdi). Alberto Avetta (Pd) ha ricordato la proposta di legge del suo gruppo a favore dell’occupazione femminile. L’assessore al bilancio ha risposto che lo spazio per le considerazioni finanziarie su questo tema è nel bilancio di previsione 2021, che dovrebbe essere esaminato nei prossimi mesi dal Consiglio regionale.

(ITALPRESS).