BOLOGNA (ITALPRESS) – I regolamenti Reach e Clp hanno implicazioni non solo per l’industria chimica, ma per tutti i comparti industriali in cui si utilizzano sostanze chimiche (meccanica, elettronica, automotive, tessile, legno e mobili, produzione carta e stampa, gomma e plastica, petrolifero). Per aiutare le imprese regionali a orientarsi nella complessa fase di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, il Sistema camerale emiliano-romagnolo, in collaborazione con il Coordinamento Reach-Clp della Regione Emilia-Romagna, a cui partecipano i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle 8 Aziende Usl (che sono Autorità Competenti per la vigilanza ed il controllo sull’applicazione dei Regolamenti Europei delle sostanze chimiche), ha attivato il portale www.reach-er.it mettendo a disposizione un servizio informativo telematico per la risoluzione dei quesiti.

Il servizio è completamente gratuito e rientra nelle attività di assistenza alle PMI, offerte dalla rete Enterprise Europe Network (creata nel 2008 dalla Commissione europea per accrescere il potenziale innovativo e competitivo delle piccole e medie imprese nel mercato internazionale), in collaborazione col Ministero Sviluppo Economico, attraverso una rete nazionale di Sportelli Informativi Territoriali REACH. In Emilia-Romagna lo sportello SIT REACH fa capo all’Unione regionale delle Camere di commercio. Da questo portale è possibile accedere ai siti istituzionali, ai documenti e alle linee guida più importanti per avere gratuitamente informazioni sugli obblighi da adempiere, le responsabilità e sulle procedure da seguire per una corretta gestione delle sostanze chimiche. E’ possibile consultare le risposte ai quesiti più frequenti all’interno di alcuni siti dove sono contenute le Faq in inglese (costantemente aggiornate da ECHA) e in italiano. Nel caso in cui i quesiti delle imprese non vengano soddisfatti dalle Faq, è possibile inviare un quesito al servizio informativo telematico. Gli sportelli Sit Reach forniscono un supporto aggiuntivo e non sostitutivo dell’Helpdesk nazionale Reach che rimane, l’unico Helpdesk nazionale Reach ai sensi dell’Art. 124 del Regolamento Reach.

