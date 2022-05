Sono 296 negli ultimi cinque anni, su un dato nazionale di 705, i progetti d’investimento che si collocano in Lombardia, che si conferma così la regione più attrattiva d’Italia e tra le principali in Europa: i potenziali nuovi posti di lavoro creati sono 13.673, i possibili investimenti generali 5,785 miliardi di euro. “Abbiamo creato, nel continuo aggiornamento, il fare sistema; abbiamo coinvolto i territori con strumenti che hanno funzionato, come ha funzionato il lavoro sui rapporti internazionali diplomatici”. Così l’assessore lombardo allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, nel suo intervento all’Invest in Lombardy a Palazzo Lombardia. Guidesi ha continuato spiegando che “gli obiettivi che ci siamo posti sono strategici rispetto all’attrattività per la Lombardia ma dobbiamo fare un ulteriore salto: l’investitore che arriva deve avere un contesto che lo aiuti e che crei vantaggi sul mercato; abbiamo deciso di continuare ad impegnarci su questa sfida”. La produzione industriale lombarda ha chiuso il 2021 in crescita del 15,6% sul 2020 e un +4,3% sul 2019. L’Invest In Lombardy, organizzato da Regione Lombardia in collaborazione con Unioncamere Lombardia, il Sistema camerale lombardo e Promos Italia, moderato dal giornalista Alberto Giannoni, ha visto l’intervento del Ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti che ne ha sottolineato l’alto valore. Gian Domenico Auricchio, Presidente Unioncamere, ha sottolineato come “sia prioritario per l’economia lombarda rafforzare la politica industriale costruendo la propria autonomia strategica: siamo già la principale destinazione di investimenti esteri e per mantenere questa leadership dobbiamo identificare e accompagnare le imprese che potranno portarci nuove risorse, non solo economiche ma anche di competenze e tecnologie”. Gli investitori provengono da diverse aree del mondo: USA, Francia, Germania, Regno Unito, tra i primissimi, ma anche Asia in particolare con Giappone, Corea e India. Sul territorio lombardo sono 20 le aziende assistite dal team regionale che hanno finalizzato l’apertura in Lombardia (o ufficializzato l’avvio del progetto) nel triennio 2019-2021, si stima un valore degli investimenti attesi di 128 milioni di euro e un impatto occupazionale di oltre 860 unità. Inoltre, con riferimento alle assistenze più mature attualmente gestite dal team di Invest in Lombardy, si può stimare che nei prossimi 24-36 mesi oltre 30 imprese potranno finalizzare un progetto in Lombardia, con un valore atteso degli investimenti di 1.530 milioni di euro e un impatto occupazionale stimato in quasi 3.000 unità. Molto diversificata la distribuzione settoriale: real estate, it/Ict, logistica, turistico-ricettivo, farmaceutico e salute, energie, agroalimentare, metalmeccanico, banking&finance, chimica, retail, aeronautica. (ITALPRESS).

Photo credits Xb6