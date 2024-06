Imprese, da Regione Lazio un bando energia da 40 milioni

ROMA (ITALPRESS) - È stata presentata a Roma la nuova misura della Regione Lazio “Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese” che sostiene investimenti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili delle imprese del Lazio. mgg/gtr (Fonte video: Lazio Innova)