Imprese, Bongiorno (Sicindustria): “Riforma dell’Irsap è fondamentale”

"Le Zes sono uno strumento interessante che porta benefici di natura fiscale e, in qualche modo, accelera alcuni procedimenti amministrativi. Ma va ricordato che in Sicilia le Zes corrispondono, del tutto o in parte, con le Aree industriali. Ecco perché continuiamo a chiedere a gran voce la riforma dell'Irsap". Lo ha detto Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria, nel corso di un'intervista all'agenzia Italpress. agd/abr/gtr