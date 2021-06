AOSTA (ITALPRESS) – La Start Cup Piemonte Valle d’Aosta, la competizione che premia i più promettenti progetti innovativi nelle categorie Industrial, Life Science, ICT, Cleantech & Energy, Turismo e Industria Culturale e Creativa, si rivolge, anche quest’anno, a tutti coloro che, singolarmente o in gruppo, hanno da proporre una startup nuova e originale, indipendentemente dallo stadio di sviluppo. Quest’anno sono confermate le menzioni speciali destinate al miglior progetto di “Pari Opportunità”, “Innovazione Sociale”, “Covid 19” e “Open Innovation / Spin Off Industrial”. La partecipazione al concorso, giunto alla XVII edizione e realizzato con il sostegno della Regione autonoma Valle d’Aosta, per il tramite dell’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, e della Regione Piemonte, oltre che di altri enti istituzionali e di sponsor privati, è gratuita e aperta a persone fisiche e titolari di imprese con l’obiettivo di avviare una nuova attività imprenditoriale. Start Cup intende favorire la promozione e lo sviluppo economico del territorio valdostano e piemontese mettendo a disposizione un montepremi complessivo di 50 mila euro. Per il primo classificato è previsto un premio di 10 mila euro, di 7 mila 500 euro per il secondo e di 5 mila euro per il terzo. A questi, si aggiunge il premio speciale Valle d’Aosta di 7 mila 500 euro, offerto dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e destinato al miglior Business Plan che insedi l’impresa nella Pèpinières d’Entreprises di Aosta o di Pont-Saint-Martin.

