INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Clamorosa impresa di Luca Nardi al “BNP Paribas Open”, il primo Masters 1000 della stagione in corso sul duro (plexipave) all’Indian Wells Garden e dotato di un montepremi da 9.495.555 dollari. Il ventenne marchigiano, ripescato in tabellone come lucky loser, ha battuto al terzo turno il suo idolo Novak Djokovic 6-4 3-6 6-3. Numero 123 del mondo, è il giocatore con la più bassa classifica ad aver mai sconfitto il serbo in un Masters 1000 o in uno Slam, primato che finora spettava a Kevin Anderson, numero 122 quando superò Djokovic a Miami nel 2008. Nardi, che agli ottavi troverà Tommy Paul, è anche il quarto giocatore con il ranking più basso a battere un numero 1 del mondo in un Masters 1000. “Penso che prima di questa notte nessuno mi conoscesse – confessa il 20enne pesarese, appena alla quinta vittoria in un match del circuito maggiore – Spero che il pubblico abbia apprezzato lo spettacolo. Sono super contento di questa partita. Alla fine non so come sono riuscito a tenere duro. Penso sia stato un miracolo, perchè sono un ragazzo di 20 anni, fuori dai primi cento al mondo, che è riuscito a battere Novak. E’ pazzesco”. E a chi gli chiede se abbia tratto ispirazione da Sinner replica: “Di sicuro sto guardando Jannik vincere tutte le partite e sicuramente è qualcosa che mi ha spinto a migliorarmi. Non mi aspettavo di vincere oggi, ma cerco sempre di dare il massimo: questo è successo e sono davvero felice”.

Djokovic, al rientro nel circuito dopo la semifinale degli Australian Open persa con Sinner e vincitore nel 2023 a Cincinnati e Parigi-Bercy, interrompe così una serie di 11 vittorie di fila nei Masters 1000 e perde per la prima volta contro un giocatore fuori dai primi 50 del mondo dal 2018, dalla sconfitta contro Taro Daniel, numero 109 allora, sempre a Indian Wells.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]