AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Ho appena appreso la notizia relativa al malore di un imprenditore di Marsala, finito in ospedale dopo aver ricevuto una bolletta da 83 mila euro. Un caso estremo, che rappresenta però la fotografia di una difficile situazione che denunciamo da settimane”. Lo dice Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega Salvini Premier e candidata alla Camera dei Deputati. “Nei nostri giri nel territorio e dalle nostre interlocuzioni con le associazioni di categoria – aggiunge – emerge con forza tutto il disagio di una categoria che rischia il collasso e la chiusura. La Lega, con il suo leader Matteo Salvini, da giorni chiede che la politica tutta si metta d’accordo per aiutare gli italiani, in primis per il caro bollette, in attesa delle dovute decisioni a livello Ue, considerato che Bruxelles ha imposto le sanzioni che stanno facendo aumentare le bollette degli italiani. Sanzioni che noi abbiamo votato, perché condanniamo l’invasione, ma che nei fatti non stanno fermando la guerra e stanno, invece, mettendo in difficoltà milioni di italiani. Non possiamo più attendere, la politica deve dare risposte a chi, onestamente, vorrebbe continuare a fare il proprio lavoro e mantenere le proprie famiglie”.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Annalisa Tardino –