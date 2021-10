BOLOGNA (ITALPRESS) – “I prossimi anni saranno cruciali per i nostri territori, per il Paese, per tutti noi. Anche le nostre Agenzie immobiliari saranno protagoniste di un ambizioso progetto di riforma e modernizzazione dell’economia e della società dal dopoguerra in poi, forti del fatto che il periodo pandemico ha dimostrato come la casa è, e lo sarà sempre di più, al centro dei pensieri della comunità e, conseguentemente, come il settore immobiliare si conferma essere sempre più decisivo per la vitalità dell’ economia del Paese”. Lo ha dichiarato Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip nel corso dell’intervento di chiusura al XV Congresso Nazionale, al Palazzo dei Congressi di Bologna, che ha visto oltre 600 delegati provenienti da tutta Italia che lo hanno confermato per il secondo mandato alla guida della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali con una amplissima maggioranza.

“Inclusione, trasparenza, unità e condivisione in questi anni sono stati i pilastri della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e dovranno continuare ad esserlo per una Federazione che ambisca a perseverare nel prendere le migliori decisioni e a consolidare il suo ruolo di leadership e di riferimento credibile per l’intera categoria – ha sottolineato il Presidente FIAIP Gian Battista Baccarini. Un’idea di futuro concreta ed alla nostra portata, se continueremo a lavorare insieme, a confrontarci in modo costruttivo, trasparente e ad implementare con rapidità le scelte che vorremmo condividere negli anni di soddisfazione che ci attendono per continuare a prendere tempestivamente le migliori decisioni a tutela e beneficio della professione che amiamo. Il futuro è adesso, perciò affrontiamolo concretamente insieme”. Per Baccarini, la categoria degli agenti immobiliari deve agire politicamente “per far comprendere al legislatore che oramai tutte le Agenzie Immobiliari intermediano ed erogano servizi in questo comparto contribuendo a generare indotto economico sia a livello locale che nazionale. Secondo Baccarini “è necessario che le amministrazioni locali e le Regioni comprendano anche che le locazioni “turistiche” non sono nel Paese una forma di concorrenza sleale rispetto al mondo alberghiero ma rappresentano una forma di ricettività alternativa che contribuisce ad alimentare l’economia locale e nazionale, pertanto una risorsa produttiva e occupazionale da salvaguardare e non una modalità pretestuosa per agevolare l’evasione fiscale. E’ certamente doveroso monitorare un fenomeno in grande e rapida espansione nel nostro Paese, ma con il giusto equilibrio e buon senso”.

Baccarini propone “un sindacato moderno ed innovativo che sappia – ha dichiarato il Presidente Fiaip – comprendere e difendere le istanze degli agenti immobiliari e di un comparto caratterizzato da più realtà professionali ed esigenze di rappresentatività tra loro evidentemente affini. Comparto che, così considerato, già oggi può rappresentare in forma embrionale quella che è la casa delle professioni immobiliari nella quale accogliere oltre ai mediatori del credito e agli amministratori di condominio, anche, a titolo esemplificativo, i certificatori-valutatori immobiliari, i consulenti tecnici di parte, i visuristi, i promotori immobiliari ed i gestori di patrimoni”.

“Lavoro, sindacato e innovazione” sono le tre linee guida della lunga relazione di Baccarini. Sul fronte dell’innovazione digitale, il presidente Fiaip ha posto l’accento sulla lotta alla disintermediazione online: “Proprio il lockdown ha certificato che nessun cittadino compra o vende la casa online ma, di fatto, accade che le persone, la individuano sempre più’ tramite il web, ma nel momento in cui decidono di affrontare seriamente l’operazione immobiliare ha bisogno dell’assistenza e consulenza, e quindi dei servizi – ha spiegato – di un agente immobiliare professionale. Servizi che si traducono non solo nell’accompagnare il cliente alla visita ma soprattutto aiutarlo a vendere o acquistare l’immobile al giusto valore di mercato e senza problemi documentali ovvero senza rischi in generale grazie alla metodologia di lavoro UNAFIAIP”.

Insieme al Presidente Nazionale Gian Battista Baccarini è stata eletta la squadra che lo affiancherà nel prossimo quadriennio: Marco Grumetti (Vice Presidente Nazionale Vicario), Fabrizio Segalerba (Segretario Nazionale), Carmelo Mazzeppi (Tesoriere Nazionale), Monica Andreotti (Vice Presidente Nazionale), Giuseppe Sullutrone (Vice Presidente Nazionale), Giuliano Olivati (Vice Presidente Nazionale), Leonardo Piccoli (Vice Presidente Nazionale), Corrado Mirra (Vice Presidente Nazionale), Luca Ronca (Vice Presidente Nazionale).

(ITALPRESS).