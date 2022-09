ROMA (ITALPRESS) – E’ stato siglato a Roma un accordo internazionale tra la FIAIP, La Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e la ‘Greater San Diego Association of Realtors’ (SDAR), la più grande associazione di agenti immobiliari aderente al NAR (National Association of Realtors) che oggi rappresenta più di 20mila agenti nell’area di San Diego. Il nuovo protocollo d’intesa intende promuovere i reciproci interessi delle due associazioni e dei professionisti immobiliari appartenenti ad entrambe le organizzazioni, oltre a sviluppare nuove opportunità formative e di business e far conoscere i rispettivi mercati immobiliari in entrambi i Paesi di appartenenza. “Con la firma di questo accordo la Federazione Italiana Agenti immobiliari Professionali intende agevolare l’interlocuzione commerciale internazionale tra gli agenti immobiliari Fiaip e i professionisti del Real Estate aderenti al NAR nell’area di San Diego – sottolinea Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip. Intendiamo offrire ai nostri associati nuove opportunità di collaborazione e di business con i colleghi americani grazie al marketing interassociativo tra le due realtà. Uno scambio che avverrà anche fisicamente, a differenza di altri digital network professionali che sviluppano le loro partnership esclusivamente attraverso le piattaforme on line”. “Oggi – dichiara Raffaele Dedemo, delegato nazionale al settore estero per gli Stati Uniti – gli investitori Usa preferiscono comprare immobili nelle città d’arte – il cui peso è sempre crescente dopo il lockdown – e scelgono anche le città universitarie e le aree sottoposte ad interventi di riqualificazione. In generale, non si guarda solo al rendimento da locazione. Ma chi investe nel nostro Paese guarda spesso con molta attenzione anche alla rivalutazione del capitale nel luogo prescelto per l’acquisto immobiliare”.

– foto ufficio stampa Fiaip –

