“Anche la vice presidente Usa Kamala

Harris dice ‘migranti, non venite’. La ricetta proposta dalla Casa

Bianca democratica per gestire il fenomeno dell’immigrazione

irregolare e’ quella di fermare le partenze e stringere accordi

con i Paesi di origine, ovvero cio’ che la Lega propone da

sempre”. Lo ha detto Annalisa Tardino, europarlamentare della

Lega, coordinatrice ID in commissione Libe.

“Il ‘non venite’ ai migranti – ha aggiunto Tardino – pronunciato

dalla Harris, con l’annesso respingimento al confine, coincide con

la riunione dei ministri degli interni Ue, in vista del prossimo

Consiglio europeo dove i leader europei discuteranno di come

affrontare l’emergenza. Non ci sono piu’ scuse, ne’ in Italia, ne’

in Europa, il fenomeno e’ reale e va affrontato con risposte

concrete. Gli esponenti del Partito Democratico, che inneggiano

all’operato delle Ong e vogliono i porti spalancati, prendano nota

e seguano l’esempio dei democratici d’oltreoceano”.