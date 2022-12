ROMA (ITALPRESS) – “Non è questione di navi o porti, serve una nuova legge sui flussi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista alla Stampa. “L’Italia – aggiunge – è tornata protagonista del Mediterraneo allargato. Siamo un ponte per la pace e la stabilità, con le nostre conoscenze in agricoltura e la nostra capacità di fare impresa possiamo contribuire a estirpare i grandi mali del nostro tempo: terrorismo e traffico di esseri umani”. La questione dell’immigrazione “non è una sfida Italia-Francia o Francia-Germania. I Paesi africani sono preoccupati come noi”.

