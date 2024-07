LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – L’Amministrazione generale della sicurezza costiera in Libia ha salvato 71 immigrati clandestini al largo della costa orientale di Tripoli. L’amministrazione ha detto di essere stata in grado di salvare i migranti dopo che la loro barca si è fermata. Gli immigrati sono stati detenuti, sono state prese misure legali contro di loro e sono stati consegnati all’agenzia di immigrazione clandestina in termini di giurisdizione. La scorsa settimana, il confine meridionale della Libia ha assistito alla morte di 50 immigrati clandestini provenienti da vari paesi africani, in un viaggio attraverso il deserto al confine tra il Niger e la Libia, dove le organizzazioni umanitarie hanno trovato i corpi degli immigrati e sono state in grado di salvare altri 200 immigrati. Nel frattempo, le guardie marittime tunisine hanno salvato 47 immigrati privi di documenti dall’affondamento delle barche al largo della costa centro-orientale del paese. La Guardia nazionale tunisina ha detto che le unità della guardia costiera giovedì hanno ricevuto una chiamata di soccorso su diverse barche danneggiate in mare, aggiungendo che quelle barche trasportavano 47 immigrati clandestini tunisini, tra cui una donna incinta e un bambino. I migranti salvati hanno ricevuto gli aiuti necessari e poi trasportati nei porti vicini per ulteriori cure mediche, registrazione ed elaborazione legale. Migliaia di immigrati clandestini tentano di attraversare il Mediterraneo ogni anno attraverso la Libia e la Tunisia come principale accesso all’Europa tramite canali irregolari.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma