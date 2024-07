LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – L’organizzazione non governativa francese Medici Senza Frontiere che fornisce cure mediche umanitarie ha salvato due gruppi di migranti e stanno navigando per sbarcare a Salerno come assegnato dalle autorità italiane. Tuttavia, l’ONG ha accusato le autorità libiche di manovre pericolose durante l’operazione di salvataggio del primo gruppo di migranti nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo. L’ONG lo ha descritto come “una chiara minaccia per la sicurezza delle persone” quando una barca dell’apparato di supporto alla stabilità libico si è avvicinata pericolosamente all’area in cui le squadre di Medici Senza Frontiere stavano conducendo un salvataggio. Ciò ha scatenato la paura tra i migranti che sono saltati in mare. L’ONG ha aggiunto che stavano effettuando un salvataggio di una barca di gomma sovraffollata e non in grado di navigare, e quando una barca dell’apparato di supporto alla stabilità della Libia si è avvicinata da vicino, ha messo in pericolo la sicurezza di 87 migranti. “Le loro manovre minacciose hanno causato il panico, la gente ha saltato – una situazione che avrebbe potuto finire mortale per molti senza la presenza di un salvataggio civile in mare”. Nel frattempo, una squadra di Medici Senza Frontiere ha avvistato 12 migranti in difficoltà su una piccola barca in fibra di vetro. Tutti sono stati salvati e sono al sicuro a bordo della nave Geobarents. In totale, la nave ha 99 sopravvissuti a bordo e sta navigando verso il porto di Salerno, luogo di sicurezza assegnato dalle autorità italiane.(ITALPRESS).

Foto: Medici Senza Frontiere