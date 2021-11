ROMA (ITALPRESS) – La Guardia Costiera italiana, la scorsa notte, è intervenuta in area di responsabilità SAR italiana, a circa 50 miglia dalle coste calabresi per il soccorso di 244 migranti. Le condizioni meteomarine proibitive e in peggioramento hanno reso molto complesse le operazioni di soccorso condotte dalla motovedetta CP326 della Guardia Costiera di Roccella Jonica, che è riuscita, comunque, a trarre in salvo, dopo un’attività in mare durata oltre 16 ore, tutti i migranti. Impegnati nelle operazioni anche un assetto rumeno del dispositivo Frontex (Unità navale MAI 0201della Polizia di Frontiera Rumena, sulla quale sono stati trasbordati parte dei migranti tratti in salvo) ed un mercantile, dirottato sul posto per fornire ridosso dalle pessime condizioni meteo alla motovedetta cp 326 impegnata nelle operazioni di soccorso. Tra i migranti salvati, presenti 41 minori tra cui un neonato, nato proprio nel giorno del salvataggio sul peschereccio soccorso.

(ITALPRESS).