Immigrazione, Fontana “Con le regole attuali rimpatri sono difficili”

MILANO (ITALPRESS) - "Fintanto che le regole sono queste è difficile da realizzare il discorso dei rimpatri. Quindi bisognerebbe fermarli prima che partano: dobbiamo fare in modo che chi non ha diritto o chi si sa che non ha oggettivamente diritto poi un domani di chiedere la protezione, non parta". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Milano interpellato sulle perplessità sollevate dal governatore del Veneto Luca Zaia sul sistema dei rimpatri. Sulla possibilità che in Lombardia vengano aperti nuovi Centri Permanenti per il Rimpatrio, il governatore ha poi affermato "non lo so. Ma il problema non è quello: se noi riceviamo un numero (di migranti, ndr) di cui, alla fine delle indagini, il 70% risulta non avere diritto di rimanere, evidentemente queste persone non dovrebbero neanche partire". "Bisogna che l'Europa inizi a prendere in mano la situazione e ad assumersi le proprie responsabilità. Ma (il tema dei, ndr) tipi di accoglienza è un problema residuale", ha concluso Fontana.(ITALPRESS) xh7/trl/gsl