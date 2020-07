Immigrazione, De Micheli “con Tunisia attivati canali diplomatici”

"Il tema dell'immigrazione, soprattutto in questi giorni, risente di quanto si sta realizzando in Tunisia, dove come governo stiamo attivando una serie di canali diplomatici". A dirlo il ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Paola De Micheli, parlando con i giornalisti a Palazzo dei Normanni, a Palermo.