LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – L’ONG Alarm Phone ha annunciato che un gruppo di migranti al largo della costa meridionale di Lampedusa è in gravi difficoltà. Il gruppo di 29 persone è alla deriva dopo la loro fuga dalla Libia. Alarm Phone ha confermato di aver avvisato le autorità di agire immediatamente per salvare il gruppo di migranti che sono molto esausti e hanno chiesto aiuto immediato. “Riferiscono di essere senza carburante e ci sono bambini e alcuni malati, insieme agli anziani a bordo. Non c’è cibo e acqua. Sono molto esausti e chiedono un salvataggio immediato!”. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma