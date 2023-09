Illecita assegnazione di alloggi popolari, tre arresti a Salerno

SALERNO (ITALPRESS) - I carabinieri e la Guardia di finanza di Salerno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di tre persone per corruzione e atti contrari ai doveri d'ufficio. Sono accusati di illecita assegnazione, dietro il pagamento di somme comprese tra i 2 e i 4 mila euro di alloggi di edilizia popolare in provincia di Salerno. I carabinieri hanno anche sequestrato 11 immobili illegittimamente assegnati intimando agli inquilini, indagati per corruzione e invasione di edifici, di liberare le abitazioni entro 60 giorni. pc/col3/gtr