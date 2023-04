ROMA (ITALPRESS) – Ultima giornata al Villaggio per la Terra a Villa Borghese a Roma che, in occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale della Terra 2023, organizzate da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari, ha animato la Capitale per cinque giorni con oltre 600 eventi tra il Galoppatoio di Villa Borghese, la Terrazza del Pincio e la Nuvola di Fuksas dell’EUR.

Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, celebra la Messa conclusiva del Villaggio, al Galoppatoio di Villa Borghese, alle ore 18.30, all’interno della Tenda della Pace dei Francescani. Ad accogliere il cardinale Zuppi, il direttore di Edizioni Frate Indovino, Paolo Friso.

Quest’anno la presenza della Chiesa è stata continua all’interno del Villaggio non solo attraverso i principali media vaticani, in particolare Vatican News e Radio Vaticana, ma anche con la visita di numerosi vescovi e cardinali, tra cui il cardinale Konrad Krajewski, il cardinale Josè Tolentino De Mendonça, il cardinale Mario Grech, Cardinale Lazzaro You Heung-Sik, monsignor Claudio Giuliodori, monsignor Vincenzo Zani, monsignor Baldassare Reina, monsignor Dario Gervasi, monsignor Benoni Ambarus.

Di grande rilievo internazionale il messaggio che Papa Francesco ha condiviso per la Giornata Mondiale della Terra 2023, il 22 aprile, attraverso l’Angelus in Piazza San Pietro e la pubblicazione di un Tweet, taggando l’Earth Day Italia.

“In un momento di grande crisi ecologica ed umanitaria come quello attuale – hanno dichiarato Antonia Testa e Pierluigi Sassi organizzatori del Villaggio – chiudere questa grande festa per la Terra con una preghiera per la Pace insieme ai Francescani di Frate Indovino e ad un Cardinale come Matteo Zuppi – che tanto ha fatto per la Pace nel mondo – sia un forte messaggio di speranza che rappresenta fino in fondo lo spirito di questo evento”.

