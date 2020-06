Riapre il Verdura Resort di Sciacca. La struttura del gruppo Rocco Forte Hotels in Sicilia ha implementato una serie di iniziative per far trascorrere ai propri ospiti vacanze in totale sicurezza. E’ stato sviluppato e implementato un protocollo che supera quanto richiesto a livello internazionale per garantire il benessere di ospiti e personale, è prevista la pulizia e disinfezione profonda di tutte le aree pubbliche e intensificazione della sanificazione delle camere. Nella tenuta di 230 ettari vengono riorganizzate attività gastronimiche e fitness all’aperto. E ancora: ritorno “al passato” nei ristoranti e bar con guanti per il personale di servizio e piatti in tavola coperti da cloche, menu consultabili da mobile con QR code, accesso regolato e nuovi protocolli Spa per garantire il distanziamento tra gli ospiti e il personale, implemento di trattamenti “touch free” per gli ospiti che li richiedessero, partnership con una compagnia di jet privati per chi volesse raggiungere la destinazione da Milano, Roma o le principali città europee senza usare voli di linea, speciali pacchetti per gli ospiti italiani con credito da 200 a 400 euro a camera spendibili nei ristoranti e bar dell’hotel, promozioni aggiuntive per le famiglie.

“Mai come quest’anno sento il valore e la gioia nell’avviare la stagione estiva – afferma Sir Rocco Forte, fondatore e chairman di Rocco Forte Hotels – Vogliamo lanciare un segnale di ottimismo e speranza per il settore del turismo, augurandoci di accogliere tanti ospiti italiani. Meritiamo tutti un’estate sicura e bellissima e io personalmente non vedo l’ora di trascorrerla in Italia. Il termine sicurezza ha assunto un aspetto fondamentale nelle scelte di viaggio. Rocco Forte Hotels ha sviluppato e implementato il proprio protocollo, che supera quanto richiesto a livello internazionale. Ogni hotel avrà un team di esperti dedicati che dirigerà le operazioni straordinarie di pulizia e disinfezione profonda in tutti gli ambienti, per il benessere di ospiti e personale, grazie a prodotti professionali efficacemente testati. Il protocollo completo di sanificazione, inoltre, sarà messo a disposizione degli ospiti prima del loro arrivo.

Un vantaggio del tutto naturale è poi rappresentato dai generosi spazi all’aperto dei resort del gruppo, che possono promettere una vacanza di mare all’insegna della privacy e della tranquillità”.

Lungo la costa meridionale siciliana, Verdura Resort regala una tenuta di ben 230 ettari, dove sbizzarrirsi in una vacanza dinamica e divertente.

Celebre a livello europeo per i suoi campi da golf da campionato vista mare, Verdura Resort è un luogo che invita allo sport. Le Academies, per esempio, coinvolgono campioni di diverse discipline e il calendario estivo prevede masterclass con nomi di richiamo internazionale.

Per gli ospiti piu esigenti, Verdura Resort propone le Villa Suites, ciascuna con dehor e piscina privata. Garantita la privacy totale, ma sempre con la sicurezza e i servizi del resort.

