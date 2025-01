Il turismo mondiale torna ai livelli pre-Covid

ROMA (ITALPRESS) - Con 1,4 miliardi di arrivi di turisti internazionali registrati a livello globale, il 2024 ha segnato la ripresa del settore dopo la pandemia. E' quanto emerge da una stima pubblicata da United Nations Tourism, che sottolinea in particolare una forte crescita in Asia. Il numero di viaggi è stato superiore dell'11% rispetto al 2023 ed è salito al livello del 2019, l'ultimo anno prima della pandemia e data del precedente record. Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite, il numero di viaggiatori internazionali è aumentato notevolmente anche in Nordafrica, Medio Oriente e America Centrale. La regione Asia-Pacifico ha registrato la crescita maggiore nell'ultimo anno, con il 33% di turisti in più rispetto al 2023, anche grazie alla completa eliminazione delle restrizioni sanitarie in Cina. L'Africa ha accolto il 7% in più rispetto al 2019 e il 12% sul 2023. L'Europa ha registrato 747 milioni di arrivi internazionali nel 2024, +1% a fronte dei livelli del 2019. Le Americhe hanno recuperato il 97% degli arrivi pre-pandemia, con i Caraibi e l'America Centrale che hanno già superato i livelli del 2019. /gtr