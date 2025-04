ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’esordio stagionale sul circuito di Misano, il trofeo Suzuki GSX-8R Cup torna protagonista per la seconda tappa in calendario. Questa volta sarà l’Autodromo dell’Umbria di Magione ad ospitare i piloti, con la promessa di un weekend ricco di sorpassi e adrenalina.

La prima gara dell’anno ha già mostrato l’elevato livello tecnico della GSX-8R Cup e le ottime prestazioni della moto, con tempi sul giro scesi sotto l’1’47″00. A Misano, Starnone ha dominato le qualifiche e condotto la gara fino agli ultimi giri, quando un improvviso calo di ritmo ha consentito ad Agazzi di rimontare e conquistare la vittoria negli ultimissimi metri, ribaltando le sorti del weekend, complice anche una penalità inflitta a Starnone per essere passato sul verde all’ultimo giro.

A Magione ci si aspetta un confronto serrato. Il tracciato umbro, tecnico e ricco di punti di sorpasso favorirà lotte ravvicinate e sfide decise fino alla bandiera a scacchi. Nel paddock si respira un clima di collaborazione e rispetto reciproco: i piloti più esperti non esitano a offrire consigli ai più giovani, contribuendo a creare un ambiente dinamico e costruttivo. In pista, però, lo spirito competitivo sarà massimo e non mancheranno duelli spettacolari. Il secondo appuntamento di Magione sarà quindi fondamentale per delineare i valori in campo e definire chi sarà in corsa per il titolo di campione e in lotta per i fantastici premi messi in palio da Suzuki.

– foto ufficio stampa Suzuki –

