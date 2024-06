TORINO (ITALPRESS) – Sono davvero numerosi gli eventi organizzati sul territorio in attesa delle tappe del Tour de France Piacenza-Torino del 1° luglio, che concluderà la “Grand Dèpart” dall’Italia, e Pinerolo-Valloire del 2 luglio. Nell’atrio del Grattacielo della Regione, in piazza Piemonte 1 a Torino, è esposto il trofeo della “Grand Dèpart”. Chi vuole vederlo da vicino e scattarsi una fotografia può farlo oggi fino alle 19, il 14 giugno e dal 17 al 27 giugno dalle ore 10 alle ore 19. Non occorre registrazione. Ad ogni visitatore verrà consegnato un omaggio del Tour de France. Ad inaugurare l’esposizione sono stati questa mattina il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. “E’ un momento storico: storico che il Tour parta dall’Italia, storico che abbini Firenze, Bologna e Torino, ed è storico che la Piacenza-Torino sia la tappa più lunga, a testimonianza di come abbiamo lavorato per ottenere il massimo ritorno in termini promozionali per la nostra terra – ha evidenziato il presidente Cirio – Coglieremo l’opportunità fornita dal Tour, che è l’evento più seguito al mondo dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio, continuando una campagna promozionale iniziata al momento della presentazione ufficiale a Parigi con l’omaggio ai giornalisti di prodotti piemontesi. Se il turismo funziona bene, costituisce il il 10% del prodotto interno lordo e continua a crescere anno dopo anno è perchè organizziamo eventi che fanno pubblicità al Piemonte”.

“L’arrivo della terza tappa del Tour da Piacenza sarà una grandissima occasione di visibilità per Torino e il Piemonte, una fantastica festa di sport che coinvolgerà tutta la città – ha dichiarato il sindaco Lo Russo – Quest’anno poi il legame tra Torino e il mondo del ciclismo è particolarmente stretto: dopo aver ospitato la partenza di Giro d’Italia il 4 maggio, ci prepariamo ad accogliere il 1° luglio il Tour, uno dei più grandi eventi sportivi del mondo. Tutto questo è frutto di un gran lavoro organizzativo e di pianificazione, di concerto con la Regione, che sta portando risultati importanti nell’attrarre grandi eventi sportivi internazionali sul territorio. Un percorso virtuoso avviato in questi anni, che ha prodotto risultati positivi e sul quale intendiamo proseguire”.

foto: ufficio stampa Regione Piemonte

(ITALPRESS).