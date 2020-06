Il tennis mondiale ripartirà il 3 agosto da Palermo, mentre gli Internazionali d’Italia si giocheranno a Roma dal 20 settembre. Dopo giorni di trattative e indiscrezioni, il nuovo calendario post emergenza sanitaria è stato ufficializzato da Atp e Wta. Le ragazze torneranno in campo in anticipo rispetto ai colleghi e lo faranno dalla Sicilia, un’ottima notizia per l’Italia. “Si tratta della conferma dell’attrattività internazionale e sportiva della nostra città e della presenza a Palermo di circoli e realtà di grande prestigio e credibilità”, ha dichiarato all’Italpress il sindaco Leoluca Orlando. “Siamo orgogliosi di aver ottenuto uno straordinario risultato organizzativo – ha sottolineato direttore del torneo di Palermo, Oliviero Palma – è un segnale di grande fiducia da parte della Wta e dell’intero movimento tennistico mondiale nei confronti di un Paese che ha saputo affrontare a testa alta la pandemia. Siamo consapevoli dell’impegno che comporta una manifestazione che richiamerà gradissimo interesse, ma siamo pronti ad organizzare la manifestazione in sicurezza e nel rispetto di tutte le misure di contenimento”. Nel nuovo calendario della Wta per il 2020, stagione sconvolta dal Covid-19, ci sono in tutto venti tornei tra inizio agosto e fine novembre, con due Slam – gli Us Open a New York dal 31 agosto e il Roland Garros a Parigi dal 28 settembre – e le finali che si disputeranno a Shenzhen dal 9 novembre. Sono invece soltanto sette i tornei ufficializzati per il momento dell’Atp. Gli uomini torneranno in campo il 14 agosto a Washington per poi spostarsi a New York, dove saranno impegnati prima nel Masters 1000 di Cincinnati – traslocato a Flushing Meadows per necessità – e poi appunto negli Us Open. A settembre il circuito si sposterà in Europa sulla terra battuta di Kitzbuhel per un Atp 250, seguito dai Masters 1000 di Madrid (13 settembre) e Roma (20 settembre). Il programma provvisorio si chiude con il Roland Garros, in programma a Parigi dal 27 settembre, ed “è soggetto a cambiamenti e continui aggiustamenti per garantire la salute e la sicurezza” dei protagonisti. Un aggiornamento sul calendario autunnale, “compreso un possibile tour asiatico prima del ritorno in Europa per concludere la stagione con le Finals di Londra, è atteso per metà luglio”, ha spiegato l’Atp in una nota. “Il nostro obiettivo è quello di riprogrammare il maggior numero possibile di tornei e salvare la maggior parte della stagione”, ha osservato il presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi. “Speriamo di aggiungere più eventi al calendario man mano che la situazione si evolve. Voglio riconoscere gli sforzi fatti dagli organizzatori dei tornei in questi tempi difficili, così come l’impegno dei tennisti destinati a gareggiare in condizioni particolari: garantire che la ripresa del tour avvenga in un ambiente sicuro è fondamentale”. Per quanto riguarda la classifica mondiale, al momento congelata al 16 marzo, l’Atp continuerà a monitorare la situazione, le restrizioni di viaggio a livello internazionale e l’opportunità di tornare alle competizioni per tutti i tennisti prima di prendere una decisione sul modo più appropriato ed equo per far ripartire il ranking. Il circuito Challenger, infine, ricomincerà il 17 agosto, così come i tornei Itf.