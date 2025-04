ROMA (ITALPRESS) – Scaldano i motori i protagonisti del Suzuki Challenge, pronti a partire per la nuova stagione del trofeo, inaugurata dal 15° Italian Baja di Primavera-Artugna Race, che darà il via alle sfide del Campionato Italiano Cross Country e Ssv. Il monomarca promosso dalla casa di Hamamatsu, giunto alla sua ventiseiesima edizione, tornerà in scena nel territorio friulano per il round di apertura del calendario, che successivamente vedrà gli equipaggi volare ad Alghero per l’esordio del Rally Raid Sardegna e ritornare a Pordenone per l’appuntamento internazionale dell’Italian Baja.

Un viaggio che, dopo la consueta pausa estiva, farà tappa nella provincia di Udine per il 2° Baja dello Stella e si concluderà in Ungheria con il Raid of the Champions, in programma all’inizio di novembre. Alla prima gara dell’anno non poteva mancare Alfio Bordonaro, nuovamente al volante del Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1 condiviso con Stefano Lovisa, chiamato a difendere il primato nel Suzuki Challenge, conquistato nel 2022, 2023 e 2024, e punterà alla vittoria anche nell’edizione 2025. A contrastare il detentore del trofeo ci sarà Emilio Ferroni, anche lui su Grand Vitara, in coppia con Daniele Fiorini, con cui ha concluso la scorsa stagione al quinto posto nella classifica del monomarca.

