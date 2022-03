VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha incontrato nel primo pomeriggio alla Smart Control Room del Tronchetto Marco Zennaro, l’imprenditore veneziano rientrato in Italia domenica, bloccato per un anno in Sudan.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com