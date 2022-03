VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha ricevuto questa mattina l’onorificenza giapponese “L’Ordine del Sol Levante, Raggi d’Oro con Rosetta”. Il riconoscimento, che era stato annunciato lo scorso novembre dal Consolato Generale del Giappone a Milano, è stato attribuito dal governo del paese asiatico al primo cittadino di Venezia per il suo sostegno alla promozione degli scambi internazionali e della reciproca comprensione tra il Giappone e l’Italia. E proprio il Console Generale del Giappone a Milano, Amamiya Yuji, ha consegnato l’onorificenza a Brugnaro, nel corso della cerimonia che si è svolta nella Sala Conferenze di Ca’ Farsetti. Presenti numerose autorità, tra le quali l’ambasciatore Umberto Vattani, presidente della Fondazione Italia Giappone, la rettrice dell’Università Ca’ Foscari Tiziana Lippiello e il rettore dello Iuav Benno Albrecht.

“Sono emozionato nel ricevere questo premio – ha detto Brugnaro – ringrazio l’ambasciatore Umberto Vattani per il grande lavoro di questi anni, e il console Yuji per essere qui a consegnarmi questo prestigioso riconoscimento. Venezia è legata al Giappone da un rapporto di amicizia vera, consolidatosi dal 2019 quando abbiamo organizzato la Japan Week in Venice. Il popolo giapponese ama questa città e la sua cultura. Ci sono molte somiglianze tra veneziani e giapponesi, anche in ambito economico e industriale. La comunità giapponese è infatti composta soprattutto da piccole imprese, un po’ come quella veneta.

Ho scelto di condividere, col popolo giapponese, la stessa idea di mondo – ha proseguito il sindaco – Ed è anche prendendo spunto da loro, che usano ormai tutti mezzi ad idrogeno, mi sono impegnato affinché venisse realizzato a Venezia, grazie a Eni, il primo distributore fisso in Italia. Il Giappone per noi è un mercato importante e vogliamo fare in modo che questa collaborazione che abbiamo avviato si rafforzi sempre di più nei prossimi anni”.

“Grazie al sindaco Brugnaro, che ha sempre dimostrato la propria simpatia verso il Giappone – le parole del Console Yuji – e per essersi impegnato a rafforzare le relazioni tra il mio paese e Venezia, sin da quando è diventato sindaco nel 2015. Venezia rappresenta per noi uno dei luoghi più importanti nei quali promuovere la cultura giapponese, attraverso eventi come la Biennale e la Mostra del Cinema. La collaborazione va rafforzata sempre di più, specie in questo periodo difficile per il mondo a causa della guerra in Ucraina”. Istituito nel 1875 dall’imperatore Meiji, l’Ordine del Sol Levante è una prestigiosa onorificenza che viene conferita a coloro che hanno ottenuto risultati importanti in numerosi campi quali la politica, l’economia o la diplomazia. Nel corso dell’evento è stata anche annunciata la prossima stipula di un gemellaggio tra Venezia e Hiroshima.

