VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha ricevuto questa mattina, in Municipio, a Mestre, il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia, Carlo Metelli. Cinquantanove anni, romano, laureato in ingegneria, Metelli ha assunto l’incarico alcune settimane fa, subentrando al comandane vicario Francesco Filippone, che, per circa un mese, aveva avuto il compito di sostituire a sua volta Mauro Luongo, trasferito al Comando dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia. Il sindaco Brugnaro, ha portato i saluti suoi personali e della città al nuovo comandante, augurandogli un proficuo lavoro e consegnandogli un gagliardetto del Comune. Metelli, nella sua oramai lunga e prestigiosa carriera, è stato tra l’altro comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Matera (dal 2009 al 2011); dirigente del settore aeroportuale nazionale (2011-2013); responsabile della flotta “Canadair” (2013-2015); direttore della scuola di formazione di base dei Vigili del Fuoco (2015-2017). I suoi ultimi incarichi, prima di approdare a Venezia, sono stati quelli di dirigente nel Centro operativo nazionale; di comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e, infine, di vicario presso la Direzione centrale emergenza del Viminale.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).