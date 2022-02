ROMA (ITALPRESS) – Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha incontrato oggi a Roma il Ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia. Sul tavolo dell’incontro lo sviluppo di nuove collaborazioni fra i due Paesi e il consolidamento di quelle già in essere, prima fra tutte quella del Tavolo Turistico Territoriale che per l’immediato futuro prevede nuove e prestigiose iniziative sinergiche con il coinvolgimento dei territori limitrofi alla Repubblica di San Marino.

Apprezzamenti reciproci per le recenti iniziative di promozione turistica messe in atto e anche in questo senso disponibilità bilaterale a collaborare per il futuro.

Tra i temi trattati anche la ripartenza del turismo post-pandemia con una veloce analisi di dati che ad oggi sembrano essere particolarmente incoraggianti ma che, inevitabilmente, dovranno essere rivisti alla luce di quanto sta accadendo proprio in queste ore in Europa.

