Il ruolo dei linfociti T nel carcinoma mammario

ROMA (ITALPRESS) - I dati di uno studio svolto da ricercatori dell’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’Università Federico II di Napoli aggiungono un importante tassello alla comprensione delle interazioni tra il sistema immunitario e il tumore alla mammella. Si apre così la strada allo sviluppo di nuove strategie per la prognosi e la cura di questa patologia. I ricercatori, in particolare, hanno scoperto il ruolo prognostico dei linfociti T regolatori, cellule del sistema immunitario nel carcinoma mammario. col/sat/gtr