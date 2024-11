Ha vinto Tonali con un bel gol dopo 11 minuti e lo dico – forse esagerando – sapendo quanto possa pesare nel suo cuore e nella sua mente la prova del riscatto definitivo ottenuto anche grazie alla sensibilità di Spalletti, visto più come padre del gruppo che nella veste di abile stratega. Tonali non segnava da 460 giorni ed è bello che il timbro del gol sia azzurro. Mi piace notare che anche il mancato 2 a 0 più pericoloso porti la sua firma.

Perdonate dunque se non non sollecito scampanii festosi o sviolinate sovraniste. Uscire sorridendo dall’Heysel maledetto è già una consolazione per chi – come me – ha vissuto e raccontato quarant’anni fa quell’atroce sacrificio umano. E basta aver conquistato con una vittoriuzza la qualificazione prima d’incontrare la Francia (domenica a San Siro) per dirsi contenti, nonostante a un primo tempo di lusso sia seguita una ripresa demenziale, con un’Italia già intelligente che si ubriaca da sola in un movimiento antiquato quanto infelice, dimenticando la verticalizzazione e concedendo ai poveri Diavoli Rossi (privi di De Bruyne e De Keteleare) le magie del contropiede che d’improvviso esaltano il Lukaku dormiente. Facciamo tutto da soli e per fortuna c’è un Donnarumma in abito da sera perchè dal 67′ andiamo in barca e cerchiamo di riprenderci operando quattro sostituzioni in dieci minuti (Kean per Retegui, Udogie per Dimarco eppoi Raspadori per Barella e Locatelli per Rovella rinunciando anche al giovane laziale in ottima forma). Confermo quanto già detto da tempo: nei cambi Spalletti non è Lippi La Mente. Egli va bene anche per fortuna. Non aggiungo altre punture perchè comunque abbiamo vinto e siamo ai quarti di Nations League. Ringraziando ancora Tonali con un abbraccio sincero. Sarebbe bello godersi domenica a San Siro uno spettacolo decoroso mettendo sotto i francesi (che se la prendono…). Se non ha impegni è invitato Sinner. Potrebbe divertirsi.

Italo Cucci ([email protected])

