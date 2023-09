PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Grazie Marco, sarai per sempre una leggenda del PSG”. Inizia così il comunicato che ufficializza il passaggio di Marco Verratti dalla formazione parigina all’Al-Arabi, compagine del campionato qatariota. Dopo undici stagioni con la maglia Psg, il regista italiano – ormai da qualche tempo fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique – ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale. “Sono molto orgoglioso di aver giocato per il Paris Saint-Germain per oltre un decennio – ha detto lo stesso Verratti -, lavorando fianco a fianco con così tanti grandi giocatori e riuscendo a vincere ben trenta trofei. Parigi, il club e i suoi tifosi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Sarò per sempre parigino” le parole del centrocampista ex Pescara, salutato anche dal numero uno del club parigino, Nasser Al-Khelaifi. “Marco sarà per sempre legato al Paris Saint-Germain – ha detto il presidente -, avendo giocato un ruolo così importante nella nostra grande storia. Non dimenticherò mai il suo arrivo nel 2012 all’età di diciannove anni. Da allora è sempre stato a completa disposizione per il club, dando tutto il suo cuore in campo e ottenendo tanto grandi successi con noi. Gli auguriamo il meglio per la sua nuova avventura”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

